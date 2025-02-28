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الجمعة 28 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الحكومة اللبنانية: تعزيز قدرات الجيش وترسيخ الاستقرار في الجنوب

نواف سلام
نواف سلام
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أكد نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، أن بلاده تعمل على زيادة قدرات الجيش اللبناني من خلال التجهيز والتدريب، مما يسهم في تعزيز قدراته الدفاعية وحماية السيادة الوطنية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وشدد رئيس الحكومة اللبناني، خلال تصريحاته، على أن الحكومة لا تقبل بأي اعتداء على قوات "اليونيفيل"، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن أي اعتداءات تطالها.

كما أشار إلى أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة بحماية البلاد والحفاظ على أمنها، مؤكدًا أن القوات المسلحة اللبنانية عززت انتشارها في بلدات الجنوب بهدف ترسيخ الاستقرار على الحدود.

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