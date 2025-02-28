الثقافة: 4640 فاعلية متنوعة خلال شهر رمضان

أكدت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، أن هناك حرصا على تقديم برنامج رمضاني متنوع وشامل على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى تضمينه فعاليات مميزة بمناسبة «عيد الأم» و«اليوم العالمي للمرأة»، موضحة أن هناك ما يقرب من 4640 فاعلية متنوعة خلال شهر رمضان.

وأوضحت «المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن وزارة الثقافة تتمتع بتنوع كبير في قطاعاتها وكوادرها، حيث تضم أكثر من 13 قطاعًا تنظم فعاليات في جميع المحافظات، تتراوح بين الأنشطة الفنية والإنشادية.

وأوضحت أن وزير الثقافة حرص على تحقيق تناغم بين القطاعات المختلفة وتنسيق الفعاليات بحيث تكون مترابطة، مشيرة إلى أن هناك مسابقات فنية، مسرحيات، حفلات إنشاد، إلى جانب برنامج مميز لمهرجان الإنشاد، وإطلاق إذاعة أكاديمية الفنون، بالإضافة إلى فعاليات متاحة على المنصات الإلكترونية.