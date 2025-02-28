رمضان 2025.. عبد اللطيف الرشيدي ينضم لأسرة «فهد البطل»

بدأ الفنان الشاب عبد اللطيف الرشيدي، تصوير مشاهده بمسلسل «فهد البطل» المقرر طرحه في السباق الدرامي الرمضاني 2025، مؤكدا أنه يستعد لمجموعة أعمال فنية أخرى خلال الفترة المقبلة.

وقال الرشيدي، إنه يقوم بشخصية طبيب بشري خلال أحداث المسلسل، مضيفا أن هذا الدور مهم في أحداث المسلسل رغم كونه عدد من المشاهد إلا أنه يغير في مسار المسلسل كليا.

وأعرب الرشيدي، عن سعادته للمشاركة في الأعمال المصرية ويعتبر أن بوابة الدخول للعالمية هي الفن المصري، حيث أن مصر هي الدولة الأكثر إنتاجا وانتشارا في المنطقة العربية.

يشارك في بطولة مسلسل "فهد البطل" الفنانين: أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.