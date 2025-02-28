محافظ أسوان يتابع آخر المستجدات الجارية بملفات التصالح وتقنين أراضي الدولة

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، خلال ترأسه للاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى على متابعة واستعراض آخر المستجدات الجارية بملفي التصالح وتقنين أراضي الدولة .

رفع نسب التنفيذ وزيادة معدلات الإنجاز

وشدد محافظ أسوان على رفع نسب التنفيذ وتسريع معدلات الإنجاز فى هذه الملفات الهامة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالمتابعة المتواصلة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبإشراف الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وذلك للتيسير على المواطنين وتحقيق الاستقرار المعيشى لهم مع الحفاظ على حق الدولة فى استرداد أراضيها وحماية أملاكها طبقاً للقانون والقواعد المنظمة .

وقد أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود المبذولة بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية حيث تم إصدار شهادات بيانات بنسبة 100 % من إجمالى الطلبات المقدمة على مدار الـ9 أشهر الماضية .

ولفت محافظ أسوان إلى أنه بالتوازي تم البت فى 24 ألفا و 287 طلبا بنسبة 88,16 % من إجمالى الطلبات المقدمة بواقع 27 ألفا و 547 طلبا .

وقد وجه الدكتور إسماعيل كمال بالاستمرار على نفس المستوى والمعدل المتميز للأداء فى هذا الملف مع ضرورة تعزيز جهود التوعية لإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه لتشجيع المواطنين وحثهم للتقدم واستثمار الفرصة الذهبية التى أتاحتها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح والدخول تحت مظلة القانون .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تشجيع أصحاب طلبات التقنين بسرعة إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بسداد المقدمات المالية ، والأقساط المتأخرة عليهم ، موجهاً مسئولى الوحدات المحلية بتكثيف حملات الإزالة لسحب واسترداد الأراضى من المواطنين الغير جادين ، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.