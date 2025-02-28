ماركو مسعد: ترامب يسعى لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وسط قلق أوروبي

أكد ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه نية واضحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن خطواته منذ دخوله البيت الأبيض، وحتى قبل ذلك، تسير في هذا الاتجاه.

وفي مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح “مسعد” أن هناك إشارات إيجابية من الجانبين الأمريكي والروسي تعزز فرص إنهاء الصراع، حيث يسعى الطرفان إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والثقة، مضيفًا أن تبادل السجناء بين واشنطن وموسكو يعكس مناخًا قد يسرّع عملية السلام.

وأشار إلى أن نهج ترامب في المفاوضات يركز على الدور الأمريكي دون التدخل المباشر في السياسات الروسية، وهو ما يثير قلق الدول الأوروبية، وتسعى العواصم الأوروبية، من خلال زيارات مكثفة لمسؤوليها إلى واشنطن، إلى ضمان التنسيق مع ترامب لتجنب قرارات قد تؤثر سلبًا على أمن أوروبا.

كما أوضح أن زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى واشنطن تأتي في إطار جهود إقناع ترامب بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين، خوفًا من أي اتفاق منفرد بين واشنطن وموسكو لا يراعي المصالح الأمنية الأوروبية.