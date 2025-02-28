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الجمعة 28 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط وإعدام أغذية منتهية الصلاحية وتحرير 14 مخالفة في حملة بإدفو

ضمن الإستعدادات الجارية لإستقبال شهر رمضان المبارك..

ضبط وإعدام أغذية
ضبط وإعدام أغذية منتهية الصلاحية وتحرير 14 مخالفة بادفو
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شنت الأجهزة المختصة حملة موسعة بمركز ومدينة إدفو، بإشراف رئيس المدينة عاطف كامل، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وشرطة المرافق والتموين، أسفرت عن ضبط وإعدام أوزان مختلفة من الأغذية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 5 محاضر لجهاز حماية المستهلك و4 محاضر تموينية و5 محاضر إشغال طريق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين.

ضبط وإعدام أغذية منتهية الصلاحية وتحرير 14 مخالفة في حملة بإدفو

كما تم توجيه رسالة للتجار ومقدمى الخدمات بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة ، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والامتناع عن أى ممارسات سلبية تضر جمهور المستهلكين.

الإستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك

ويأتى ذلك ضمن الإستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال تكثيف الحملات المكبرة وتشديد الرقابة التموينية لضبط الأسواق ، والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية والأساسية ومطابقتها للمواصفات والاستهلاك الآدمى.

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حملة مكبرة مركز ومدينة إدفو تحرير 5 محاضر 4 محاضر تموينية 5 محاضر إشغال طريق شهر رمضان المبارك أخبار محافظة أسوان