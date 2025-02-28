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الجمعة 28 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهيد في قصف مسيرة لجيش الاحتلال في رفح وإصابة صيادين اثنين في غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي
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استشهد فلسطيني، اليوم الجمعة، في قصف مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب رعد نضال العمواسي (18 عاما) استشهد جراء قصف مسيرة للاحتلال وسط مدينة رفح، مضيفة أن صيادين أصيبا بجروح، بعد إطلاق زوارق الاحتلال الحربية النار عليهما قبالة شواطئ مدينة غزة.
من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ستة فلسطينيين بينهم امرأة من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة بلدات وأحياء في مدينة الخليل، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت المواطنين الستة.
في ذات السياق، واصلت قوات الاحتلال إغلاقها مداخل بلدات ومخيمات ومداخل مدينة الخليل بالبوابات الحديدية، وشددت من إجراءاتها العسكرية في حارات البلدة القديمة ومحيط الحرم الابراهيمي والحواجز العسكرية والبوابات الالكترونية.

استشهد فلسطيني قصف مسيرة جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة