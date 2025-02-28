"الصحفيين" و"المهندسين" توقِّعان بروتوكول تعاون مع معامل البرج والمختبر

وقّع المهندس طارق النبراوي؛ نقيب مهندسي مصر، وخالد البلشي؛ نقيب الصحفيين، اليوم الجمعة، بمقر نقابة المهندسين المصرية، بروتوكول تعاون مع معامل "البرج"، و"المختبر" للتحاليل الطبية، وذلك بهدف تقديم خدمات التحاليل الطبية بأسعار تعاقدية عادلة، بموجب خطابات التحويل.

ويأتي هذا الاتفاق بعد تفاوض نقابي واجتماعي حفاظًا على حقوق أعضاء النقابتين، وفي ظل حرص النقابتين على توفير خدمات صحية عالية الجودة للأعضاء بأسعار عادلة ترضي الأعضاء.

وحضر توقيع البروتوكول المهندس محمود عرفات؛ أمين عام نقابة المهندسين، ومحمد سعد عبد الحفيظ؛ وكيل نقابة الصحفيين، ومحمد الجارحي؛ عضو مجلس نقابة الصحفيين والسكرتير العام المساعد، والمهندس أسامة بسيط؛ مقرر لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين، إلى جانب الدكتور تامر موس؛ مدير قطاع المبيعات في معمل البرج، والدكتور بدر حسن؛ نائب مدير قطاع المبيعات بمعامل البرج، والدكتورة منال عبد العزيز؛ رئيس قطاع العمليات بمعامل المختبر، والدكتورة نسرين إبراهيم؛ رئيس قطاع المبيعات من إدارة معامل المختبر.

ويضمن هذا التعاون المشترك تقديم الخدمات الطبية بأسعار عادلة في جميع فروع المعامل، مما يسهل على أعضاء النقابتين الاستفادة من التحاليل الطبية المتميزة.

كما تؤكد نقابتا المهندسين والصحفيين، ومعامل البرج والمختبر على أهمية التكامل بين مختلف الجهات لتقديم خدمات طبية بمعايير جودة فائقة.

وأبدى ممثلو المعامل الطبية امتنانهم للنقابتين بعودة التعاون واستقبال أعضائهما في 250 فرعًا لمعامل البرج، و330 فرعًا لمعامل المختبر، في جميع محافظات مصر، وذلك وفقًا للأسعار التعاقدية المتفق عليها، اعتبارًا من 1 مارس 2025.