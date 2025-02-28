محافظ أسوان يتابع الموقف التنفيذى لتطبيق منظومة المتغيرات المكانية

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على تكثيف الجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من جميع الردود على المتغيرات المكانية التى تم رصدها بمختلف الوحدات المحلية، وذلك لرفع نسب ومعدلات تطبيق منظومة المتغيرات المكانية والتى تحظى بمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبإشراف من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية من أجل الحفاظ على أملاك الدولة.

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لاجتماع المجلس التنفيذى واستعراض الموقف موقف المتغيرات المكانية على مستوى المحافظة والتى بلغت 64%، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد.

الإسكان تدعم الوحدات المحلية بمهندسين لإنجاز 47,146 نقطة مرصودة بأسوان

وخلال الاجتماع وجه الدكتور إسماعيل كمال مدير المتغيرات المكانية بتقديم الدعم الفنى اللازم وتوفير كافة الإمكانيات لتهيئة المناخ اللازم لإنجاح المهام الموكلة لفرق العمل بوحدات المتغيرات المكانية ، وهو الذى يتوازى مع قيام مديرية الإسكان بدعم الوحدات المحلية بالمهندسين المتخصصين من أجل رفع مستويات الأداء وإنجاز الردود على جميع النقاط المرصودة بإجمالى 47 ألفا و146 نقطة على مستوى المحافظة ، على أن يتم إعداد تقرير أسبوعى يعرض على المحافظ للوقوف أولاً بأول لمتابعة الأداء ، وإصدار القرارات اللازمة للوصول إلى أعلى معدلات ونسب التنفيذ.