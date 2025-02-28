القاهرة الإخبارية: تحضيرات مكثفة للقمة العربية في بغداد وسط تطورات إقليمية متسارعة

أكدت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في بغداد، أن التحضيرات للقمة العربية المقرر عقدها في العاصمة العراقية بغداد في مايو المقبل تسير على قدم وساق، موضحة أن هذه القمة تعد حدثًا مهمًا للعراق والدول العربية، خاصة في ظل التغيرات السياسية والأمنية التي يشهدها الشرق الأوسط، بما في ذلك التطورات في سوريا، غزة، لبنان، والعراق نفسه.

وأشارت التميمي، خلال رسالتها على الهواء، إلى أن اللجنة التحضيرية للقمة بدأت منذ أكثر من شهر بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الجوانب الأمنية، الصحية، والخدمية لإنجاح القمة، كما ستتضمن أجندة القمة ملفات مهمة، مثل القضايا الإقليمية، التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، والتطورات السياسية في المنطقة.

وفيما يخص سوريا، أكدت التميمي أن العراق ملتزم باستضافة جميع القادة والزعماء العرب، وأن الأنباء المتداولة حول رفض استضافة الإدارة السورية الجديدة غير صحيحة، حيث تسعى بغداد إلى أن تكون القمة منصة للحوار والتفاهم بين الدول العربية.

وفي سياق آخر، أشارت التميمي إلى أن الأمم المتحدة دعت السياح من مختلف دول العالم إلى زيارة العاصمة العراقية بغداد، والاستمتاع بجمالها التاريخي والثقافي، وذلك بعد اختيارها "عاصمة السياحة العربية لعام 2025".

وأوضحت أن بغداد شهدت خلال الفترة الأخيرة تحسنًا في الوضع الأمني، مما جعلها وجهة جذابة للسياحة، كما نظمت بعثة الأمم المتحدة في العراق احتفالية بهذه المناسبة، حيث أكد ممثل الأمين العام أن بغداد تستحق أن تكون على الخريطة السياحية العالمية نظرًا لإرثها الحضاري العريق.