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الجمعة 28 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يوافق على مقترح البيطري بشأن تكافل الجزارين وتعويضات اللحوم المدعمة

محافظ أسوان يترأس
محافظ أسوان يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
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وافق اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أثناء ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذى على مقترح مجلس إدارة صندوق تكافل الجزارين بشأن قيمة مقابل تكافل الجزارين عن كل رأس ماشية والتعويضات المالية عن كل كيلو من اللحوم المدعمة.

وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، علاوة على مسئولى وقيادات مختلف الجهات التنفيذية المعنية.

تحقيق السيطرة والرقابة والحد من لجوء بعض الجزارين للذبح خارج المجازر

وقد أشار اللواء إسماعيل كمال بأن الهدف الرئيسى لإنشاء هذا الصندوق هو المساهمة في تطوير وتحسين الخدمة داخل المجازر ، بالإضافة إلى حماية الثروة الحيوانية من خطر إنتشار الأمراض المعدية والوبائية وذلك من خلال اكتشاف بؤر الإصابة عند فحص الحيوانات ولحومها بالمجازر، فضلاً عن تحقيق السيطرة والرقابة والحد من لجوء بعض الجزارين للذبح خارج المجازر ، مع ضمان سلامة العمل داخل المجازر وتعزيز التعاون بين العاملين والجزارين وخلق مناخ من الأمن وبما يصب في حماية الصحة العامة وضمان سلامة المواطنين.

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