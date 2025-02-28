إسرائيل تغتال منسق صفقات السلاح بحزب الله في غارة شمال شرق لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه قتل عضواً بجماعة «حزب الله» وصفه بأنه «منسق لصفقات السلاح» على الحدود السورية - اللبنانية، وذلك في غارة جوية شنّها الجيش أمس على منطقة الهرمل في شمال شرقي لبنان.

وذكر الجيش، في بيان، أن القتيل، ويدعى محمد مهدي شاهين، كان عضواً بوحدة مسؤولة عن منطقة البقاع في «حزب الله»، وشارك بالآونة الأخيرة في نقل أسلحة من سوريا إلى لبنان.

كانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أفادت، أمس الخميس، بمقتل شخصين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارةً في مدينة الهرمل، في حين أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه قصف نقطة مراقبة تابعة لـ«حزب الله» في عيناتا بجنوب لبنان.

كما قالت الوكالة اللبنانية، أمس، إن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بالقرب من ضريح الأمين العام السابق لـ«حزب الله» هاشم صفي الدين في دير قانون النهر بجنوب البلاد، مضيفة أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية.

وتواصل إسرائيل تنفيذ غارات جوية على مناطق في لبنان، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، وتتهم «حزب الله» بانتهاك الاتفاق. ويتهم «حزب الله» إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه لم يرد على الضربات الإسرائيلية.