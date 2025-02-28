مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان

الجمعة 28/فبراير/2025 - 10:25 ص

أعلن البنك المركزي المصري عن مواعيد العمل الرسمية بالبنوك خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ – 2025 م، حيث تم تحديد أوقات الدوام بما يتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين دون تأثر.

مواعيد العمل الرسمية للبنوك خلال رمضان 2025

للموظفين: تبدأ ساعات العمل من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 2:00 ظهرًا.

للمواطنين: تُفتح أبواب البنوك أمام العملاء من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 1:30 ظهرًا.

عدد ساعات العمل اليومية خلال رمضان

عدد ساعات العمل للموظفين: 5 ساعات يوميًا.

عدد ساعات العمل لاستقبال العملاء: 4 ساعات يوميًا.



وأكد البنك المركزي أن هذه المواعيد سيتم تطبيقها في جميع البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، لضمان تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة، مع مراعاة ظروف الشهر الكريم.