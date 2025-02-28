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الجمعة 28 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إسرائيل تواصل تعزيزتها العسكرية في طولكرم ونور شمس بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ عملياتها في مدينة طولكرم ومخيمها بالضفة الغربية لـ33 يوما على التوالي، وفي مخيم نور شمس لليوم الـ20، وذلك وسط تعزيزات عسكرية وحصار مطبق على كلا المُخيمين في طولكرم ونور شمس.

وأرسلت إسرائيل، الجمعة، تعزيزات عسكرية إلى طولكرم، وسط تشديد إجراءات الأمن قبل حلول شهر رمضان.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية فقد أسفرت هذه العمليات منذ بدئها عن مقتل عشرات الفلسطينيين وتهجير ما لا يقل عن 40 ألفا من مخيمي طولكرم ونور شمس.

وفي شمالي الضفة أيضا، اقتحمت قوات إسرائيلية مدينتي نابلس وسلفيت، كما شملت الاقتحامات بلدتي قبلان ويتما جنوب نابلس، وفقا لمصادر فلسطينية.

 

القوات الإسرائيلية مدينة طولكرم الضفة الغربية مخيم نور شمس