أوكرانيا تسجل 128 اشتباكا قتاليا على طول الخطوط الأمامية مع الجيش الروسي

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، تسجيل 128 اشتباكا قتاليا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي أخر 24 ساعة.

وذكرت الهيئة في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) أن أغلب هذه الاشتباكات وقعت في قطاع بوكروفسك الاستراتيجي.

وأضاف البيان أن الجيش الروسي نفذ هجمات صاروخية و91 غارة جوية على مواقع الوحدات والبلدات الأوكرانية وأسقط 128 قنبلة جوية موجهة ولم يتم الكشف عن وجود أي مجموعات هجومية للروس في قطاعي فولين وبوليسيا.

وأشار إلى أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 5 آلاف قذيفة، منهم 162 قذيفة باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق ونشرت 2865 طائرة بدون طيار.