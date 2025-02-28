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الجمعة 28 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسى مهنئا المصريين بالخارج بمناسبة رمضان: نستقى منه قيم التراحم

البوابة نيوز
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هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وقال السيد الرئيس السيسي- فى برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجالية المصرية المسلمة المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة- (" الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم الذي نستقي منه القيم السامية للتراحم والتعاون والتكافل، داعيًا الله "تعالى" أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، أتمنى لكم دوام الصحة والتوفيق، ولمصرنا الغالية المزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار..وكل عام وأنتم بخير..رمضان كريم").