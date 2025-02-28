استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة 28 فبراير 2025

الجمعة 28/فبراير/2025 - 10:25 ص

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 28-2-2025 وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر صرف الدولار نحو 50.55 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك المصرية:

البنك الأهلي: بلغ سعر الدولار 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

بنك مصر: سجل سعر الدولار 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): استقر سعر الدولار عند 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني (QNB): بلغ سعر الدولار 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي المصري: استقر سعر الدولار عند 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر: ارتفع سعر الدولار قليلًا ليسجل 50.59 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي: سجل الدولار في البنك العربي الإفريقي 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

يأتي استقرار سعر الدولار وسط متابعة الأسواق لتأثير الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة، حيث تهدف حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة إلى التخفيف من الأعباء المعيشية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. كما يراقب المستثمرون تطورات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، والتي تسهم في تحقيق استقرار سوق الصرف وتعزيز ثقة الأسواق.

ومن المتوقع أن يستمر الاستقرار النسبي لسعر الصرف خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بالإجراءات الحكومية والتدفقات الدولارية الناتجة عن مصادر النقد الأجنبي المختلفة، مثل تحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.