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الجمعة 28 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 فبراير 2025

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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شهدت أسعار الذهب اليوم  الجمعة 28-2-2025 في محلات الصاغة المصرية تباينًا طفيفًا، حيث جاءت الأسعار بدون إضافة المصنعية على النحو التالي:

  • عيار 24: سجل سعر البيع 4663 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر الشراء 4640 جنيهًا للجرام.
  • عيار 22: بلغ سعر البيع 4274 جنيهًا للجرام، وسعر الشراء 4253 جنيهًا للجرام.
  • عيار 21: استقر عند 4080 جنيهًا للجرام للبيع، و4060 جنيهًا للجرام للشراء، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.
  • عيار 18: سجل 3497 جنيهًا للبيع، و3480 جنيهًا للشراء.
  • عيار 14: بلغ 2720 جنيهًا للبيع، و2707 جنيهًا للشراء.
  • عيار 12: سجل 2331 جنيهًا للبيع، و2320 جنيهًا للشراء.
  • الأونصة الذهبية: وصلت إلى 145031 جنيهًا للبيع، و144320 جنيهًا للشراء.
  • الجنيه الذهب: سجل 32640 جنيهًا للبيع، و32480 جنيهًا للشراء.
  • الأونصة بالدولار: بلغت قيمتها 2863.93 دولار.
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