أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 فبراير 2025

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-2-2025 في محلات الصاغة المصرية تباينًا طفيفًا، حيث جاءت الأسعار بدون إضافة المصنعية على النحو التالي:
- عيار 24: سجل سعر البيع 4663 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر الشراء 4640 جنيهًا للجرام.
- عيار 22: بلغ سعر البيع 4274 جنيهًا للجرام، وسعر الشراء 4253 جنيهًا للجرام.
- عيار 21: استقر عند 4080 جنيهًا للجرام للبيع، و4060 جنيهًا للجرام للشراء، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.
- عيار 18: سجل 3497 جنيهًا للبيع، و3480 جنيهًا للشراء.
- عيار 14: بلغ 2720 جنيهًا للبيع، و2707 جنيهًا للشراء.
- عيار 12: سجل 2331 جنيهًا للبيع، و2320 جنيهًا للشراء.
- الأونصة الذهبية: وصلت إلى 145031 جنيهًا للبيع، و144320 جنيهًا للشراء.
- الجنيه الذهب: سجل 32640 جنيهًا للبيع، و32480 جنيهًا للشراء.
- الأونصة بالدولار: بلغت قيمتها 2863.93 دولار.