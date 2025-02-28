أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 فبراير 2025

الجمعة 28/فبراير/2025 - 09:44 ص

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-2-2025 في محلات الصاغة المصرية تباينًا طفيفًا، حيث جاءت الأسعار بدون إضافة المصنعية على النحو التالي: