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الجمعة 28 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السودان.. قوات الدعم السريع تقصف مطار وسد مروي

الدعم السريع
الدعم السريع
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قال الجيش السوداني، اليوم الجمعة، إن «قوات الدعم السريع» استهدفت بالطائرات المسيّرة قيادة «الفرقة 19 مشاة» ومطار وسد مروي في الولاية الشمالية، مشيراً إلى أن الدفاعات الأرضية تصدَّت للهجوم.

وذكرت قيادة «الفرقة 19 مشاة» مروي، التابعة للجيش في بيان، أن «قوات الدعم السريع» استهدفت أيضاً محطة توليد الكهرباء في مروي خلال هجومها الذي استمرَّ ساعتين ونصف الساعة.

وأكد البيان أن «القوات المسلحة السودانية على كامل الاستعداد والتأهب التام للتعامل مع أي طارئ، أو أي أجسام غريبة في سماء محلية مروي والولاية الشمالية عامة».

 

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