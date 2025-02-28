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الجمعة 28 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأوكراني يصل إلى واشنطن للقاء ترامب

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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 وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة الأمريكية (واشنطن) للاجتماع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها، اليوم الجمعة، أن زيلينسكي يأمل في الحصول على بعض الضمانات الأمنية التي ستدعم أي اتفاق سلام يمكن التفاوض عليه مع روسيا.
ومن المتوقع أن يقوم الرئيس الأوكراني بالتوقيع على اتفاق يمنح الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية الوصول إلى الموارد المعدنية النادرة في بلاده.
ويأتي الاجتماع المرتقب للرئيسين الأمريكي والأوكراني عقب يوم واحد من لقاء ترامب مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في واشنطن.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن الأمريكي دونالد ترامب