رئيس الوزراء الباكستاني: عازمون على حماية سيادة دولتنا وأمنها الإقليمي

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم، إن باكستان باعتبارها دولة محبة للسلام عازمة على حماية سيادتها وأمنها الإقليمي.

وأشاد رئيس الوزراء شهباز شريف في رسالة بمناسبة الذكرى السادسة لعملية الرد السريع بالقدرة المهنية والتصميم الذي تتمتع به القوات المسلحة الباكستانية ففي 27 فبراير 2019 أسقطت القوات الجوية الباكستانية طائرتين هنديتين انتهكتا المجال الجوي الباكستاني وأسرت باكستان أحد الطيارين الهنود ولكن تم تسليمه فيما بعد كبادرة سلام.

وقال رئيس الوزراء شهباز شريف إن القوات المسلحة الباكستانية أثبتت تفوقها العملياتي وتزييف المزاعم الهندية مشيرا إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يشك في أن باكستان دولة محبة للسلام ومصممة على حماية سيادتها وكذلك الأمن الإقليمي.

وجدد رئيس الوزراء شهباز شريف تصميم باكستان على الرد بقوة على أي عدوان ضدها.