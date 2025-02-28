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الجمعة 28 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يهنئ رئيس الجمهورية وكبار المسئولين والمواطنين بحلول شهر رمضان

محافظ أسوان يهنئ
محافظ أسوان يهنئ رئيس الجمهورية وكبار المسئولين
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بعث اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم .

وقال فيها: "بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية والسياسية يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بهذا الشهر الكريم الذى اختصه الله سبحانه وتعالى بالخير واليمن والبركات… متمنيًا لسيادتكم دوام التوفيق والسداد لاستكمال مسيرة البناء والتعمير الجارية فى شتى المجالات التنموية والخدمية".

محافظ أسوان يهنئ كبار المسئولين بحلول شهر رمضان

كما بعث محافظ أسوان برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وأيضاً الدكتور نظير محمد عياد مفتى الديار المصرية، والدكتور أسامة الأزهرى جمعة وزير الأوقاف، والمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، فضلًا عن عدد من الوزراء.

مقدمًا خالص التهانى القلبية لمواطنى محافظة أسوان العريقة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة المباركة وعلى شعبنا المصرى العظيم، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان فى وطننا الغالى مصر ، وفى الأمتين العربية والإسلامية ، وفى مشارق الأرض ومغاربها بالخير والسلام والاستقرار".

محافظ أسوان برقية تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية شهر رمضان