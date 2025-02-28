الصين: سنتخذ إجراءات وتدابير ضد الرسوم الجمركية الأمريكية

أعلنت الحكومة الصينية، أنها ستتخذ إجراءات وتدابير مضادة للرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضتها إدارة الولايات المتحدة على مجموعة واسعة من المنتجات الصينية.

وأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيفرض رسوما جمركية إضافية على الصين بنسبة 10%". وأضاف ترامب خلال تصريحات صحفية: "علاقتي جيدة بالرئيس الصيني لكن لن أسمح له باستغلال أمريكا".

وذكر ترامب أنه ستكون هناك رسوم جمركية مضادة على الاتحاد الأوروبي، موضحا:"لدينا مشكلات تجارية مع الاتحاد الأوروبي".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي كان صارما وقاسيا للغاية مع الولايات المتحدة الأمريكية في العلاقات التجارية، وسيتم فرض رسوما متبادلة.