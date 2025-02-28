الخارجية الأمريكية: وفدا التفاوض الأمريكي والروسي بحثا عودة موسكو للنظام المالي العالمي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وفدين من الولايات المتحدة وروسيا قد اجتمعا في تركيا لمناقشة عودة موسكو إلى النظام المالي العالمي.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الوفد الأمريكي والروسي اجتمعا في إسطنبول أمس الخميس، وانتهت الاجتماعات بالاتفاق على متابعة الاتصالات قريبًا لاستكمال المناقشات.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالات مهمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بهدف بحث سبل وقف الحرب بين البلدين.

وقال ترامب خلال مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس الوزراء البريطاني، أن أوكرانيا تدمرت ووقف النار سيكون خطوة تاريخية، ومن المرجح أن يكون هناك حل سريع لحرب أوكرانيا.

وأضاف إنه تواصل مع "الناتو" للمضي باتجاه إنهاء الأزمة الأوكرانية ووقف الحرب، وأن الاتفاق مع أوكرانيا سيكون جيدا لواشنطن وكييف.

وأشار إلى أن الجهود من أجل تحقيق السلام سيستمر مع زيارة زيلينسكي لواشنطن يوم الجمعة.

كما أكد ترامب إن الإدارة الأمريكية تعمل من أجل وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأن اتفاق السلام خطوة تاريخية لأوروبا.