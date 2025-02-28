ads
الجمعة 28 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الأمريكية: وفدا التفاوض الأمريكي والروسي بحثا عودة موسكو للنظام المالي العالمي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وفدين من الولايات المتحدة وروسيا قد اجتمعا في تركيا لمناقشة عودة موسكو إلى النظام المالي العالمي.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الوفد الأمريكي والروسي اجتمعا في إسطنبول أمس الخميس، وانتهت الاجتماعات بالاتفاق على متابعة الاتصالات قريبًا لاستكمال المناقشات.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالات مهمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بهدف بحث سبل وقف الحرب بين البلدين.

وقال ترامب خلال مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس الوزراء البريطاني، أن أوكرانيا تدمرت ووقف النار سيكون خطوة تاريخية، ومن المرجح أن يكون هناك حل سريع لحرب أوكرانيا.

وأضاف إنه تواصل مع "الناتو" للمضي باتجاه إنهاء الأزمة الأوكرانية ووقف الحرب، وأن الاتفاق مع أوكرانيا سيكون جيدا لواشنطن وكييف.

وأشار إلى أن الجهود من أجل تحقيق السلام سيستمر مع زيارة زيلينسكي لواشنطن يوم الجمعة.

كما أكد ترامب إن الإدارة الأمريكية تعمل من أجل وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأن اتفاق السلام خطوة تاريخية لأوروبا.

الخارجية الأمريكية موسكو واشنطن النظام المالي العالمي