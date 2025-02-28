قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي قبلان ويتما جنوب نابلس بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدتي قبلان ويتما جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة يطا جنوب الخليل وبلدة بيت أمر شمالها في الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل والمنطقة الشرقية بمدينة نابلس في الضفة الغربية بعدد كبير من الآليات العسكرية التي جابت الشوارع.

كما اعتقل جيش الاحتلال شابا فلسطينيا من بلدة يعبد جنوب غربي جنين بالضفة الغربية، خلال الاقتحامات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، وفي إطار الانتهاكات المستمر التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأمس الخميس، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على أراض تابعة لبلدة طمون جنوب طوباس، تحت مسمى "وضع اليد" لأغراض عسكرية. وكذلك الاستيلاء على مساحات من أراضي الساوية والناقورة ودير شرف وسبسطية في محافظة نابلس.