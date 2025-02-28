المكسيك وأمريكا تتفقان على تعزيز التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة

أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية، اليوم الجمعة، أن مسؤولين مكسيكيين وأمريكيين عقدوا اجتماعًا في واشنطن، وتضمن الاجتماع اتفاق الطرفان على تعزيز التعاون واتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الرسوم الجمركية بنسبة 25% التي أمر بفرضها على المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس كما هو مخطط، مؤكدًا استمرار تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة من كلا البلدين.

كما أعلن أنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على البضائع الصينية في نفس اليوم، وذلك إلى جانب الرسوم الجمركية السابقة البالغة 10% التي فرضها على الواردات الصينية في الرابع من فبراير.

وادعى ترامب في منشور على "تروث سوشيال" أن المخدرات لا تزال تتدفق إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا بمعدلات مرتفعة وغير مقبولة، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا منها، وخاصة الفنتانيل، يتم تصنيعه في الصين.