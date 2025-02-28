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الجمعة 28 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن بوست: وزراء دفاع أمريكيون سابقون يطالبون الكونجرس بالتحقيق في إقالة قيادات الجيش

سي كيو براون
سي كيو براون
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قالت صحيفة "واشنطن بوست"، أن خمسة وزراء دفاع أمريكيين سابقين طالبوا الكونجرس بعقد جلسات استماع عاجلة لمناقشة قرارات إقالة عدد من القيادات العسكرية في الجيش الأمريكي.

وأفادت مصادر لـ "واشنطن بوست" أن الخمسة وزراء يبدون اعتراضهم على إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي سي كيو براون وقيادات عسكرية.

كما طالب الوزراء الكونجرس بممارسة مسؤوليته الرقابية الدستورية بشكل كامل.

في إجراء غير مسبوق أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال، سي كيو براون، ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "أريد أن أشكر الجنرال تشارلز براون على خدمته لبلدنا لأكثر من 40 عامًا". وقال إن خمسة ضباط كبار آخرين سيتم استبدالهم أيضًا.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، إن الجنرال براون يجب أن يُعفى من منصبه، بسبب تركيزه على برامج التنوع والمساواة والإدماج في الجيش.

كما أعلن هيجسيث عن إقالة ضابطين كبيرين إضافيين وهما، رئيسة العمليات البحرية الأدميرال، ليزا فرانشيتي، ونائب رئيس أركان القوات الجوية الجنرال، جيم سلايف.

وصرح في بيانا له، إن في عهد الرئيس ترامب، نضع قيادة جديدة ستجعل تركيز جيشنا ينصب على مهمته الأساسية، المتمثلة في ردع الحروب وخوضها والفوز بها.

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