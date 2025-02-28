إعلام فلسطيني: آليات الاحتلال تطلق النار تجاه بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، إن الآليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار تجاه بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل والمنطقة الشرقية بمدينة نابلس في الضفة الغربية بعدد كبير من الآليات العسكرية التي جابت الشوارع.

كما اقتحم جيش الاحتلال قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى الآن.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية دير قديس غربي رام الله وسط الضفة الغربية. كما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية.

كما اعتقل جيش الاحتلال شابا فلسطينيا من بلدة يعبد جنوب غربي جنين بالضفة الغربية، خلال الاقتحامات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، وفي إطار الانتهاكات المستمر التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأمس الخميس، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على أراض تابعة لبلدة طمون جنوب طوباس، تحت مسمى "وضع اليد" لأغراض عسكرية. وكذلك الاستيلاء على مساحات من أراضي الساوية والناقورة ودير شرف وسبسطية في محافظة نابلس.