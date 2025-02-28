إعلام فلسطيني: سماع دوي إطلاق نار في مخيم نور شمس شرق طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن هناك سماع دوي إطلاق نار في مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية دير قديس غربي رام الله وسط الضفة الغربية. كما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية.

كما اعتقل جيش الاحتلال شابا فلسطينيا من بلدة يعبد جنوب غربي جنين بالضفة الغربية، خلال الاقتحامات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، وفي إطار الانتهاكات المستمر التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأمس الخميس، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على أراض تابعة لبلدة طمون جنوب طوباس، تحت مسمى "وضع اليد" لأغراض عسكرية. وكذلك الاستيلاء على مساحات من أراضي الساوية والناقورة ودير شرف وسبسطية في محافظة نابلس.

كما أدانت الوزارة في بيانها التصعيد الحاصل في اعتداءات المستعمرين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم.