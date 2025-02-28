قاض أمريكي يأمر إدارة ترامب بإلغاء قرارات فصل موظفين مؤقتين

قالت وكالة أنباء "رويترز"، أن قاض أمريكي أصدر حكمًا يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بإلغاء الدعوات الموجهة إلى وزارة الدفاع ووكالات حكومية أخرى لفصل أعداد كبيرة من الموظفين المؤقتين.

وفي 22 فبرابر الجاري، منع قاض اتحادي في ولاية ماريلاند الأمريكية ترامب مؤقتا من تنفيذ حظر على برامج التنوع والإنصاف والشمول في الوكالات الاتحادية والشركات التي لها تعاقدات مع الحكومة الاتحادية.

كما أصدر قاض فيدرالي أمريكي أمرا لترامب بإلغاء تجميد تمويل المساعدات الخارجية في غضون يومين وذلك بعدما لم تمتثل لأمر سابق بشأن الحفاظ على استمرار تدفق الأموال إلى منظمات الإغاثة بمختلف أنحاء العالم.

وحسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن هناك مذكرة داخلية تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت إلغاء أكثر من 90% من عقود المساعدات الخارجية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إضافة إلى خفض 60 مليار دولار من إجمالي المساعدات الأمريكية حول العالم.

وحسبما ورد في المذكرة فإن هذا القرار جاء نتيجة مراجعة استمرت 90 يومًا بأمر من ترامب، شملت جميع الأموال التي تقدمها وزارة الخارجية و(USAID) لبرامج التنمية والمساعدات الخارجية.