رئيس وزراء أيرلندا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

أعلن رئيس وزراء أيرلندا، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة للمشاركة في مهام حفظ السلام في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في حوار صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض، أن بلاده مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، وأن بريطانيا ستستضيف الأحد 18 دولة لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا .

ورحب ستارمر بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف القتال في أوكرانيا. وقال أن هناك فرصة عظيمة للتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي ينهي الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وأضاف ستارمر خلال مؤتمرًا صحفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بريطانيا ستعمل ما بوسعها من أجل حماية شعبها وضمان أمن أوروبا، ويجب على الدول الأوروبية بما فيها المملكة المتحدة أن تزيد من إنفاقها الدفاعي والأمني.

وأمس الخميس، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يخطط للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، وإن أوكرانيا تعمل مع أمريكا، ونحن نستعد للمفاوضات، حيث قد نعقد اتفاقًا مع أمريكا لدعم دولتنا وشعبنا.