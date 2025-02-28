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الجمعة 28 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نصر عبده: الدول الإفريقية تقبل التواجد الصيني لهذا السبب.. فيديو

الكاتب الصحفي نصر
الكاتب الصحفي نصر عبده
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قال الكاتب الصحفي نصر عبده، المتخصص في الشؤون السياسية والاستراتيجية: إن الصين تتواجد بقوة داخل القارة الإفريقية من خلال المشروعات التنموية، أو التواجد بالدبلوماسية الناعمة؛ بهدف السيطرة على ثروات القارة السمراء.

وأضاف "عبده"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن الدول الإفريقية تقبل التواجد الصيني، لأنه لا يأتي من خلال تأجيج الصراعات، ولكن من خلال  إقامة المشروعات في مختلف المجالات وفي عدد كبير من الدول.

ولفت إلى أن جميع الدول الكبرى تضع القارة السمراء وثرواتها هدفًا لها، ومن هنا انطلقت الرؤية المصرية بضرورة توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية، والتنبيه على أن القارة السمراء أولى بالاستفادة بثرواتها.


 

الكاتب الصحفي نصر عبده الصين القارة الأفريقية الدول الإفريقية المشروعات التنموية