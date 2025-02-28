نصر عبده: قوى كبرى تؤجج الصراع في السودان لاستغلال ثرواته.. فيديو

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، المتخصص في الشؤون السياسية والاستراتيجية، إن السودان دولة غنية بالثروات الطبيعية، وفي مقمتها الأراضي الزراعية والثروات الحيوانية، مشيرًا إلى أن مساحات الأراضي الزراعية في السودان شاسعة وتكفي لتوفير الغذاء للعالم أجمع، وإذا استخدمت هذه الثروات لصالح الدول الإفريقية فلن تحتاج إفريقيا أي شيء فيما يخص الثروة الحيوانية أو الزراعة.

وأضاف "عبده"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن الصراع في السودان استمر لمدة طويلة بسبب تأجيج هذا الصراع من جانب بعض الدول الكبرى، لكي تستفيد بصورة أكبر من السودان وغيرها من الدول الإفريقية.

ولفت إلى أن الدول الإفريقية عليها أن تعلم بأنها تمتلك ثروات محل طمع من دول كبرى، مشيرًا إلى أن التعاون الثنائي بين كافة الدول الإفريقية من الممكن أن يوفر ما تحتاجه القارة السمراء، وهذا من شأنه أن يُحدث تكاملًا اقتصاديًا في إفريقيا، وهذا ما يُزعج العديد من الدول الكبرى، مما يدفعها لدعم الصراعات في إفريقيا.

