ads
الجمعة 28 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نصر عبده: قوى كبرى تؤجج الصراع في السودان لاستغلال ثرواته.. فيديو

الكاتب الصحفي نصر
الكاتب الصحفي نصر عبده
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، المتخصص في الشؤون السياسية والاستراتيجية، إن السودان دولة غنية بالثروات الطبيعية، وفي مقمتها الأراضي الزراعية والثروات الحيوانية، مشيرًا إلى أن مساحات الأراضي الزراعية في السودان شاسعة وتكفي لتوفير الغذاء للعالم أجمع، وإذا استخدمت هذه الثروات لصالح الدول الإفريقية فلن تحتاج إفريقيا أي شيء فيما يخص الثروة الحيوانية أو الزراعة.

وأضاف "عبده"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن الصراع في السودان استمر لمدة طويلة بسبب تأجيج هذا الصراع من جانب بعض الدول الكبرى، لكي تستفيد بصورة أكبر من السودان وغيرها من الدول الإفريقية.

ولفت إلى أن الدول الإفريقية عليها أن تعلم بأنها تمتلك ثروات محل طمع من دول كبرى، مشيرًا إلى أن التعاون الثنائي بين كافة الدول الإفريقية من الممكن أن يوفر ما تحتاجه القارة السمراء، وهذا من شأنه أن يُحدث تكاملًا اقتصاديًا في إفريقيا، وهذا ما يُزعج العديد من الدول الكبرى، مما يدفعها لدعم الصراعات في إفريقيا. 
 

الكاتب الصحفي نصر عبده السودان الثروات الطبيعية الصراع في السودان الدول الإفريقية أفريقيا النيل للأخبار القارة السمراء