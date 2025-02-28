مادلين طبر تتخلى عن شعرها الطويل من أجل «أسود باهت».. صور

انضمت الفنانة مادلين طبر لفريق عمل مسلسل «أسود باهت» ضمن الحكاية الثالثة منه وهي حكاية بعنوان «وصمة عار».

وقالت مادلين: إن حكاية «وصمة عار» مكونة من خمس حلقات، وأن النيو لوك الذي قامت بعمله؛ لتطل به على الجمهور لأول مرة بشعر قصير جدا باللون الأبيض الطبيعي، وظهرت به على بوستر المسلسل.



وأضافت «طبر» أن مظهرها الجديد يتماشى مع شخصية «روقة» التي تجسدها ضمن أحداث الحكاية فهي سيدة أعمال تمتلك مركز تجميل كبير في الإسكندرية وهي سيدة غامضة مليئة بالأسرار انانية تعيش لنفسها، لكن ماضيها وصندوقها الأسود المحزن يفتح فجأة ليغير مجرى قصة هذه الخماسية من المسلسل.



ومن المقرر أن يتم إذاعة مسلسل «أسود باهت» في النصف الثاني من شهر رمضان، حيث أن المسلسل مكون من ثلاث حكايات، ويشاركها البطولة كل من: نسرين طافش، محمد لطفي، حسني شتا، إبراهيم السمان، بسنت حاتم، صولا عمرتأليف كريم سرور ومن إخراج ممدوح زكي.