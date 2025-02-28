الجيش السوداني يتوغل في الخرطوم ويدمر ارتكازات لميليشيا الدعم السريع

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الجيش السوداني توغل بقواته بشارع الصحافة في العاصمة السودانية الخرطوم، وقام بتدمير ارتكازات لميليشيا الدعم السريع.

ويواصل الجيش السوداني التصدي لقوات الدعم السريع ويحرز تقدمًا في الخرطوم، حيث أعلن الجيش السوداني تصديه لمسيرات قوات الدعم السريع التي استهدفت مطار مرَوي الدولي في الشمال.

وقالت وسائل إعلام في السودان، أن الجيش حقق خلال الأيام الماضية انتصارات عدة في العاصمة الخرطوم، وهو ما دفع بعض من كبار قادة الدعم السريع للانسحاب ومغادرة الخرطوم.

وصرح والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة أن الجيش السوداني يحرز تقدما لاستكمال تطهير وتأمين جنوب ووسط الخرطوم وتعزيز حماية المدنيين.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم شنته الدعم السريع بالطائرات المسيرة على مطار مروى، وقال خلال بيان له، "أن المضادات الأرضية تصدت للهجوم الذى استهدف المطار".