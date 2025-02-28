الجيش الأوكراني: 70 مسيرة روسية تهاجم الأراضي الأوكرانية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، أن روسيا شنت هجومًا واسعًا باستخدام 70 طائرة مسيرة استهدفت عدة مناطق داخل أوكرانيا.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك انفجارات في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، ويوجد انفجارات في مدن ميكولايف وشيركاسي وكريفي ريه الأوكرانية.

وأمس الخميس قال الجيش الأوكراني، إنه أسقط 90 طائرة مسيرة من أصل 166 أطلقتها روسيا الليلة الماضية. وأضاف الجيش أن 72 طائرة مسيرة أخرى فُقد أثرها، في إشارة إلى استخدام وسائل الحرب الإلكترونية لإعادة توجيه الطائرات المسيرة الروسية.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في البيت الأبيض، وسط خلافات بشأن الحرب في أوكرانيا.

رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف القتال في أوكرانيا. وقال أن هناك فرصة عظيمة للتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي ينهي الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وأضاف ستارمر خلال مؤتمرًا صحفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بريطانيا ستعمل ما بوسعها من أجل حماية شعبها وضمان أمن أوروبا، ويجب على الدول الأوروبية بما فيها المملكة المتحدة أن تزيد من إنفاقها الدفاعي والأمني.