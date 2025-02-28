ستارمر: أرحب بالتزام الرئيس ترامب بوقف القتال في أوكرانيا

رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف القتال في أوكرانيا. وقال أن هناك فرصة عظيمة للتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي ينهي الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وأضاف ستارمر خلال مؤتمرًا صحفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بريطانيا ستعمل ما بوسعها من أجل حماية شعبها وضمان أمن أوروبا، ويجب على الدول الأوروبية بما فيها المملكة المتحدة أن تزيد من إنفاقها الدفاعي والأمني.

وأشار إلى أن المملكة المتحدة مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، وأن بريطانيا ستستضيف الأحد 18 دولة لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا .

وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد ستارمر على ضرورة أن يعود الفلسطينيين إلى منازلهم، وأن حل الدولتين هو الحل الأمثل للوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف، أن حل الدولتين هو الحل الأمثل للوضع في الشرق الأوسط، ونريد أن نضمن استمرار وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المزيد من المحتجزين.