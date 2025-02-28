وكالة يونهاب: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا استراتيجيا لاختبار الردع النووي

قالت وكالة "يونهاب"، أن كوريا الشمالية أعلنت تنفيذ اختبار لإطلاق صاروخ استراتيجي بهدف تعزيز قدراتها في الردع النووي.

وفي يناير الماضي، اختبرت بيونغ يانغ صواريخ كروز استراتيجية أطلقت من البحر، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، مضيفةً أنها أصابت هدفها "بدقة".

وقال الزعيم الكوري الشمالي، إن وسائل الردع لدى القوات المسلحة لكوريا الشعبية الديمقراطية يجري تطويرها بشكل أكبر.

وأضاف كيم: "وسائل الردع الحربية لكوريا الشمالية يتم إتقانها بشكل أكثر شمولا"، وتعهد بمواصلة الجهود الرامية لتعزيز قدرات الجيش.

وقال تقرير وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية، إن التجربة الصاروخية تأتي في إطار خطط لبناء قدرات الدفاع الوطني ضد الأعداء المحتملين بما يتماشى مع ظروف السلامة المتغيرة في المنطقة.