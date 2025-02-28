وزير الخزانة الأمريكي: صفقة المعادن مع أوكرانيا انتهت ولا مزيد من المفاوضات بشأنها

قالت صحيفة رويترز، نقلًا عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن صفقة المعادن الحيوية مع أوكرانيا انتهت ولا مزيد من المفاوضات بشأنها.

وأضاف بيسنت، أن صفقة أوكرانيا تغطي المعادن الأساسية والنفط والغاز وأصول البنية التحتية.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صرخ في وجه وزير الخزانة الأمريكي أثناء مباحثاتهما حول صفقة الموارد خلال زيارته الأخيرة إلى كييف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار سابقا إلى أن السلطات الأوكرانية تعاملت بخشونة مع وزير الخزانة الأمريكية خلال زيارته الأولى لأوكرانيا، ورفضت التوقيع على الاتفاقية.

وقال ترامب أن الرئيس الأوكراني كان نائما وغير متاح خلال زيارة بيسيت، على الرغم من أن الأخير قطع رحلة طويلة بالقطار للقائه.