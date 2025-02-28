وست هام يزيد من أوجاع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

فاز فريق وست هام يونايتد على ضيفه ليستر سيتي بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب لندن الأولمبي، في ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تفوق وست هام على ليستر سيتي في الاستحواذ، حتى نجح لاعبوه في تسجيل هدفين في الشوط الأول.

مباراة وست هام ضد ليستر سيتي

قص توماس سوستشيك شريط أهداف المباراة بهدف أول في الدقيقة 21، قبل أن يأتي الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة، حيث سجل يانيك فيسترجارد مدافع ليستر سيتي هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، حافظ وست هام على نظافة شباكه أمام محاولات ليستر سيتي التهديفية، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0.

بهذا الفوز، يزيد وست هام يونايتد من أوجاع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، حيث استمر فريق الثعالب في تحقيق النتائج السلبية والتواجد في منطقة الهبوط، وذلك تحت قيادة المدرب الهولندي رود فان نيستلروي.

بتلك النتيجة، رفع وست هام يونايتد رصيده إلى 33 نقطة، يحتل بها المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.