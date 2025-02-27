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الجمعة 28 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميلان يسقط أمام بولونيا في الدوري الإيطالي

مباراة بولونيا ضد
مباراة بولونيا ضد ميلان
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سقط فريق ميلان في فخ الهزيمة أمام مضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب ريناتو دالارا، في مواجهة مؤجلة بينهما من الجولة التاسعة ببطولة الدوري الإيطالي.

أنهى ميلان الشوط الأول من مباراته ضد بولونيا متقدمًا بهدف للا شيء، سجله البرتغالي رافائيل لياو بانفراد تام بحارس المنافس في الدقيقة 43.

مباراة بولونيا ضد ميلان

ومع بداية الشوط الثاني، أدرك بولونيا التعادل بهدف جاء عن طريق سانتياجو كاسترو في الدقيقة 48، من كرة شهدت جدلًا تحكيميًا بعد لمس لاعب أصحاب الأرض للكرة بيده ثم أدت إلى هدف في شباك الروسونيري.

وخطف دان ندوي هدف فوز بولونيا على ميلان في الدقيقة 82، ليقلب الأول الطاولة على الأخير وتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد ميلان عند 41 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما رفع بولونيا رصيده إلى 44 نقطة وارتقى إلى المرتبة السادسة.

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