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الجمعة 28 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

التنسيقية تشارك في فعاليات البرلمان الأفريقي.. والقضية الفلسطينية تتصدر الكلمات

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شاركت النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات البرلمان الأفريقي المنعقدة في جمهورية جنوب إفريقيا.

وشملت مشاركتها حضور الجلسة العامة، حيث ألقى رئيس البرلمان بيانًا من مجموعة دول الشمال يؤكد على الثوابت المصرية في القضايا المختلفة، خاصةً رفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين، مع تأييد الموقف المصري ودعم جهود وقف إطلاق النار وإحياء مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية عبر حدود يونيو 1967.

كما شاركت النائبة في أعمال لجنة التعليم والثقافة والموارد البشرية، وحضرت جلسة مشاورات تكتل البرلمانيات السيدات الأفارقة وذلك في إطار تعزيز التعاون الإفريقي ودعم قضايا المرأة والتنمية.
 

النائبة هادية حسني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جمهورية جنوب إفريقيا