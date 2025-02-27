وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يتفقدان مركز العزيمة للتأهيل ومكافحة الإدمان ببورفؤاد

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحضور اللواء اركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق ومكافحة وعلاج الادمان ولفيف من نواب مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة الشباب والرياضة مركز العزيمة للتأهيل وعلاج الادمان بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد .

وقام وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد بعمل جولة تفقدية لما يقدمه المركز لمتلقي العلاج من الادمان ثم استمع وزير الشباب والمحافظ الي تجربة عدد من المتعافين من الادمان والذين تم علاجهم وتأهيلهم داخل مركز العزيمة بمدينة بورفؤاد .

واثني علي الخدمات المقدمة للأشخاص المتلقين العلاج من الادمان منذ دخولهم لتلقي العلاج وحتي استعاده عافيتهم من الادمان والعلاج التام والتي تقدمه الدولة لهم مجاناً وبدون اي مقابل مادي وتلك الخدمة برعاية وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الادمان .

واكد وزير الشباب والرياضة ان العلاج والتأهيل بالمركز يتم في سرية تامة وبشفافية للمحافظة علي خصوصية الأشخاص المتلقين للعلاج ويتم توفير تلك الخدمة في جميع المراكز التي تحمل أسم مركز العزيمة والتي بلغ عددها "٣٤" مركزت للتأهيل والعلاج من الادمان .



فيما وجه محافظ بورسعيد اللواء اركان حرب محب حبشي بتوفير كافة الطلبات علي كافة المستويات التي يرغب في توفيرها المركز لمتلقي العلاج من الادمان مؤكداً علي تواصله خلال الفترة المقبلة مع المركز لتلبية وتذليل اي معوقات قد يواجهها المركز أثناء تقديم العلاج والتأهيل .

من جانبه توجه الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان بالشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يولي اهتمام بالغ بعلاج أبنائنا ممن يتعرضون للوقوع ببراثين الادمان وحتي يتم علاجهم وتأهيلهم من الادمان وإدماجهم في المجتمع مرة اخري وذلك يقدم بالمجان تماما وتتحمله الدولة بالكامل .



وأكمل مدير صندوق مكافحة علاج الادمان ان المركز يعد أول مركز يقدم الخدمات التأهيلية لمرضى الإدمان بمحافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس، ويقام على مساحة ٤٥٠٠ متر مربع وتبلغ طاقته الاستيعابية ٨٠ سرير، ويستهدف ٦ آلاف مريض سنويًا.

وتفقد وزير الشباب المركز بمصاحبة محافظ بورسعيد وما يمتلكه من أنشطة حيث يوجد بالمركز ملعب خماسي وصالة للألعاب البدنية "جيم " بالإضافة الي العديد من ترابيزات تنس الطاولة والبلياردو متاحة لخدمة الأفراد المتعالجين من الادمان كما شاهدوا العديد من الفقرات الفنية التي نفذها المتعالجين من الادمان ووعد مرتادي المركز لتلقي العلاج وايضاً الذين تم شفائهم من ان تقوم الوزارة بإشراكهم في العديد من الأنشطة والفاعليات من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق علاج الادمان.

كما دخل وزير الشباب في حوارات مع المتعافين والذين تلقوا العلاج بالمركز حيث تحدث هؤلاء الأبطال عن قصتهم منذ بداية إدمانهم والصعوبات التي واجهوها وبالعزيمة والإصرار مع المركز حتي تم شفائهم نهائياً بعد تلقيهم العلاج والتأهيل اللازم وبالمجان داخل مركز العزيمة بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.