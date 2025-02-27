تعادل مثير بين طلائع الجيش والبنك الأهلي في الدوري

تعادل فريقا طلائع الجيش والبنك الأهلي بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ طلائع الجيش المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق حامد الجابري، وفي الشوط الثاني، نجح أحمد الشيخ في صناعة الهدف الثاني للطلائع في الدقيقة 58، بعدما أرسل عرضية متقنة حولها يسري وحيد إلى داخل الشباك.

مباراة طلائع الجيش ضد البنك الأهلي

في الدقيقة 84، قلص أسامة فيصل الفارق لفريق لبنك الأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ثم احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 90+7، انبرى لها أحمد ياسر ريان بنجاح، مسجلًا هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+11، لينتهي اللقاء المثير بالتعادل 2-2.

بتلك النتيجة، تراجع البنك الأهلي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما ظل طلائع الجيش في المركز التاسع وفي رصيده 21 نقطة.