خطوة نحو الاستقلال التكنولوجي.. إطلاق أول مصنع لإنتاج أجهزة الموجات فوق الصوتية في مصر

في خطوة جديدة نحو تعزيز الصناعات الطبية المحلية، أعلنت وزارة الصحة والإسكان توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "تطوير" للصناعات الطبية وشركة "مندراي" الصينية، لإطلاق أول مصنع لإنتاج أجهزة الموجات فوق الصوتية في مصر.

يهدف هذا المشروع إلى تلبية احتياجات القطاع الصحي المصري، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الأجهزة المتطورة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض التكلفة.

ووفقًا لما أعلنته الوزارة، فإن المصنع الجديد سيبدأ إنتاج أول جهاز محلي للموجات فوق الصوتية في أبريل 2025، مع خطة لإنتاج نحو 2500 جهاز سنويًا.

كما سيتم توفير برامج تدريبية متخصصة للفنيين والمهندسين المصريين، لضمان نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز قدرات الكوادر الطبية في تشغيل وصيانة هذه الأجهزة بكفاءة عالية.

دعم الاستثمار في القطاع الصحي

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الاستثمار في القطاع الصحي وتشجيع الشركات العالمية على نقل تكنولوجيا تصنيع الأجهزة الطبية إلى مصر، بهدف توفير أجهزة طبية محلية بجودة عالمية وأسعار تنافسية، مما سينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

دعم محلي لتعزيز التصنيع الطبي

ويُتوقع أن يُحدث المصنع الجديد نقلة نوعية في قطاع الأجهزة الطبية في مصر، حيث ستساعد هذه المبادرة في تأمين الأجهزة الحديثة للمستشفيات والمراكز الطبية، وتقليل فترة الانتظار للحصول على المعدات الطبية اللازمة، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الطبية المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.



نقلة نوعية في الأجهزة الطبية

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ياسمين البغدادي، استشارية الأشعة التشخيصية لـ(البوابة نيوز)، إن تصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية محليًا يمثل طفرة في مجال الرعاية الصحية، حيث ستساهم هذه الأجهزة في تحسين دقة التشخيص الطبي، خاصة في مجالات مثل أمراض القلب، النساء والتوليد، وأمراض البطن والحوض. وأضافت أن توفر الأجهزة محليًا سيضمن صيانة أسرع وتحديثات دورية تتماشى مع التطورات العالمية.

تحسين الخدمات الطبية في مصر

وأشارت "البغدادي" إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه المستشفيات هو تكلفة استيراد الأجهزة الطبية وقطع الغيار، مؤكدة أن وجود مصنع محلي سيقلل هذه التكاليف ويوفر بدائل مناسبة بجودة عالية، ما سيؤدي إلى دعم المنظومة الصحية في مصر بشكل عام.

كما أوضحت أن برامج التدريب المصاحبة لإطلاق المصنع ستكون عنصرًا أساسيًا لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الأجهزة، حيث سيتم تأهيل الفنيين والمهندسين على أحدث التقنيات، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى الكفاءة التشغيلية، وبالتالي رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

واختتمت الدكتورة ياسمين حديثها بالتأكيد على أن هذا المشروع يفتح آفاقًا جديدة في مجال الصناعات الطبية، وقد يكون خطوة أولى نحو تصنيع أجهزة طبية أخرى في المستقبل، مما يعزز مكانة مصر في هذا المجال الحيوي ويقلل من التبعية للأسواق الخارجية.