الزمالك يتلقى ضربتين موجعتين قبل مواجهة إنبي في الدوري

تلقى نادي الزمالك، اليوم الخميس، ضربتين موجعتين قبل مواجهة إنبي في الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره إنبي في آخر جولة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

غياب زيزو ومحمد شحاتة عن مباراة الزمالك ضد إنبي

وتأكد غياب الثنائي أحمد مصطفى زيزو ومحمد شحاتة عن مباراة الزمالك ضد إنبي، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

وجاء غياب زيزو بسبب حصوله على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الزمالك الأخيرة أمام زد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان زيزو حصل على بطاقتين صفراويتين سابقتين أمام سيراميكا كليوباترا وفاركو، ليفتقد الزمالك لخدماته تلقائيًا لمباراة واحدة.

أما محمد شحاتة، فتعرض للطرد في مباراة زد بعد حصوله على بطاقتين صفراويتين متتاليتين، ليغيب هو الآخر عن مواجهة إنبي للإيقاف.

أحمد مصطفى زيزو - محمد شحاتة

ويأتي غياب الثنائي في وقت حرج لفريق الزمالك، حيث يسعى الأبيض لتحقيق الفوز على إنبي لتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري والمنافسة على اللقب.

ويحتل الزمالك حاليًا المركز الثالث برصيد 29 نقطة، بينما يحتل زد المركز العاشر برصيد 20 نقطة.