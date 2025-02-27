المصري يواصل تدريباته دون راحة استعدادًا لمودرن سبورت

عقب نهاية مباراة اليوم بين المصري وسموحة والتي انتهت بفوز البورسعيدي بثلاثة أهداف نظيفة ، قرر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للمصري استمرار الفريق في أداء تدريباته دون الحصول على راحة سلبية وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الأخيرة من المرحلة الأولى للدوري والتي تجمعه بنظيره فريق مودرن سبورت والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في التاسعة مساء الاثنين القادم الموافق الثالث من مارس المقبل.

نجح الفريق المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني الجديد أنيس بوجلبان، في خطف نقاط مباراة سموحة، في المباراة التي جمعتهم اليوم، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري.

و فاز الفريق المصري على سموحة بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، أحرز الأهداف صلاح محسن وجون إيبوكا.