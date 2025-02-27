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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأطباء: الدولة ترعى مرضى الأورام من الألف للياء رغم ارتفاع تكلفة العلاج

الدكتور إبراهيم الزيات
الدكتور إبراهيم الزيات
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قال الدكتور إبراهيم الزيات، رئيس قسم الجراحة بطب أسوان، وعضو مجلس نقابة الأطباء، إن أحد حقوق المريض هو معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمرض الذي يُعاني منه، مشيرًا إلى أن الطبيب من الضروري أن يشرح للمريض الحالة الطبية بصورة صريحة، وطرق العلاج المتاحة. 

وأضاف "الزيات"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن نقابة الأطباء مهنية وتدافع عن سلامة المهنة وسلامة المريض على حد سواء، مشيرًا إلى أن أي مريض من الضروري أن يفهم بصورة واضحة تفاصيل الحالة المرضية، ومن حقه الاستعانة بأحد أقاربه لمعرفة التفاصيل المرضية، خاصة وأن المريض قد لا يستوعب ما يُقال له. 

وأوضح أن الدولة توفر مراكز للاورام في كل محافظات مصر خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الدولة ترعى مرضى الأورام من الألف للياء في ظل ارتفاع تكلفة علاج الأورام.

 
 

الدكتور ابراهيم الزيات نقابة الأطباء الإعلامي إيهاب حليم