دمياط تحصد المراكز الأولى في مسابقة العباقرة

سطع نجم طلاب محافظة دمياط في سماء معرض العلوم والهندسة الدولي ISEF 2025، محققين مراكز متقدمة في مختلف المجالات العلمية، ومؤكدين بذلك تفوقهم وتميزهم على مستوى الجمهورية.

واعرب "ياســـر عمـــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الكبير، مؤكداً أن هذا الفوز يعكس الجهود المبذولة من قبل الطلاب وأولياء أمورهم والمشرفين عليهم

وقال عمارة ان هؤلاء الطلاب هم مستقبل مصر المشرق، وقادة الغد في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وتوجت جهود طلاب دمياط بالنتائج التالية :

فوز الطالبة اسلامه عبده العوف مدرسة نور المعارف الثانويه المشتركه بدمياط الجديدة بالمركز الاول في مجال علم النبات وتصعيدها للمعرض العالمي بأمريكا ضمن السبع مشروعات ال Grand award

فوز الطالبان كريم محمد سلامة وهمسة أنور مدرسة دمياط الجديدة المتميزة للغات ومدرسة خاصة بالمركز الأول في مجال الهندسة الطبية عن مشروع

‏Amputees Mobility Empowerment Chair

وفوز الطالبة جودي وائل شطا مدرسة دمياط الجديده المتميزة للغات بالمركز الثاني

في مجال الهندسة البيئية بمشروع

‏The Intelligent Integration for Sustainability: AI-Driven Optimization of Organic Waste Conversion Using Black Soldier Fly (Hermetia illucens) in a Circular Green Economy Supported by AI and IoT

وفوز الطالبين عبد الرحمن سليم وزياد الشافعي مدرسه المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالدقهلية

بالمركز الثاني في مجال الروبوت بمشروع

‏AI Driven Emission for Repulsion of organisms

وفي مجال الميكروبيولوجي فاز الطالبان فارس احمد محمد والسعيد الجنيدي مدرسة الشهيد ياسر شتيه ومدرسة دمياط الثانويه العسكرية عن مشروع

‏Optimal sound frequencies for targeted E.coli Biofilm Eradication on indwelling medical devices And support with antibiotics to obtain higher efficiency of elimination )

وحصلت ايمان الدهشان علي أفضل منسق للمعارض المحليه والتمهيدية على مستوى الجمهورية للعام الثالث

وهنأ "وكيـل الــوزارة" الطلاب العباقرة لفوزهم الكبير معربا عن فخره بهذه الكوكبة الواعدة من شباب محافظة دمياط الذين يمثلون المستقبل المشرق، كما اعرب عن شكره وتقديره للعاملين بمركز التطوير التكنولوجي بقياده عادل محمد شميس وإشراف ايمان الدهشان منسق ايسف و ايمان اسماعيل منسق مساعد ايسف.

وأضاف "عمــــاره" أن مسابقة ISEF تعتبر من أقوى المسابقات الدولية في مجال العلوم والهندسة لطلاب المرحلة الثانوية، وتعتمد على مهارات البحث العلمي للوصول إلى مشاريع مبتكرة تساهم في حل مشكلات في مختلف المجالات العلمية.

ويعتبر هذا الفوز إنجازاً يضاف إلى سجل إنجازات تعليم دمياط، ويؤكد على قدرة الطلاب المصريين على المنافسة في المحافل الدولية، وتقديم إسهامات قيمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.