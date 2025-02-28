محمد صلاح وتجديد عقده مع ليفربول بين المرونة المالية وأزمة المدة

تطور مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول الإنجليزي، وباتت الأزمة الأساسية في ملف تجديد عقده مع الريدز ليست المقابل المادي، وإنما مدة العقد.

ويبدى صلاح مرونة مالية من أجل تجديد عقده، في ظل تمسك ليفربول بعقد لمدة عام واحد فقط، فى حين يسعى الفرعون المصري للحصول على عقد يمتد لعامين أو ثلاثة.

ومع تعقد المفاوضات بشأن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول، يبقى الدوري السعودي الوجهة الأقرب فى حال عدم التوصل لاتفاق نهائى خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهى عقد صلاح مع العريق البريطانى مع نهاية الموسم الجاري 2024-2025.

مرونة مالية مقابل أزمة مدة العقد

في وقت سابق، كانت الشكوك تحيط بإمكانية استمرار محمد صلاح فى ليفربول، خاصة مع العروض المغرية القادمة من الدوري السعودي، لكن المفاجأة جاءت بإبداء نجم منتخب مصر مرونة فى تخفيض مطالبه المالية من أجل الاستمرار، وهو ما يعكس رغبته فى مواصلة مسيرته مع الريدز.

ومع ذلك، فإن إدارة ليفربول تضع شرطًا رئيسيًا وهو أن يكون التجديد لمدة عام واحد فقط، خوفًا من تراجع مستوى اللاعب مع تقدمه فى العمر، بينما يرى صلاح أن تاريخه مع النادى ومساهماته الكبيرة تؤهله لعقد أطول.

وعلى الرغم من استمرار المفاوضات بين الطرفين، إلا أن الوقت ليس فى صالح أى منهما، فإن ليفربول لا يريد خسارة أحد أهم لاعبيه دون الاستفادة منه ماليًا، خاصة مع اقتراب عقده من نهايته، بينما محمد صلاح يريد ضمان مستقبله سواء فى أنفيلد أو خارجه.

وكان محمد صلاح خرج بتصريحات مثيرة منذ يومين خلال حواره مع شبكة «TNT»، حيث قال: «أريد أن يتذكر جمهور ليفربول أننى قدمت كل شيء للنادى ولمدينة ليفربول، ولم أكن كسولا، لقد استمتعت بكرة القدم وبذلت كل شيء ممكن».

وأضاف صلاح: «الناس فى مدينة ليفربول يمنحونك الحب وترتبط بهم لأنك تبذل كل ما لديك»، متابعًا: «أريد فقط أن يتذكروا أننى كنت هنا لمدة 8 سنوات أو أكثر وبذلت كل شيء، أعتقد أن هذا هو أفضل موسم لى لأننى أجعل اللاعبين من حولى أفضل أيضا، هذا ما أشعر به».

وأتم محمد صلاح: «هذا الموسم هو الأفضل فى مسيرة كودى جاكبو ولويس دياز ولاعبون آخرون، كما أن عدد تمريراتي الحاسمة أصبح أكبر، وهذا يعني أنني أساعدهم كثيرا حقا، لذا، أعتقد أن هذا هو أفضل موسم لي لأنني أجعل اللاعبين من حولي أفضل».

الدوري السعودي الوجهة الأقرب حال عدم التوصل لاتفاق نهائي مع محمد صلاح

في ظل ذلك، تبقى أندية الدوري السعودي فى وضع المراقبة، وعلى استعداد لتقديم عروض ضخمة من أجل الظفر بخدمات النجم المصري فى حال تعثرت المفاوضات مع ناديه ليفربول.

إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق قريبًا، فإن الدوري السعودي يبدو الوجهة الأقرب لقائد المنتخب الوطنى، خاصة مع الاهتمام الكبير من أندية مثل الاتحاد والهلال، اللذين سبق وأن قدما عروضًا ضخمة لضمه، فى الوقت الذى نجح فيه الدوري السعودي فى جذب نجوم عالميين مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وإيفان تونى وجون دوران إلى دورى روشن.

بذلك، يبقى مستقبل محمد صلاح معلقًا بين رغبته فى الاستمرار مع ليفربول وإصرار النادي على شروطه الخاصة بالتجديد، وفى حال عدم التوصل إلى اتفاق، قد تكون وجهته التالية خارج أوروبا، وهو ما قد يفتح فصلًا جديدًا فى مسيرته الكروية، على الرغم من وجود اهتمام من نادى باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع صلاح فى صفقة مجانية فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.